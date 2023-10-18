الهلال السعودي يعلق على إصابة نيمار الخطيرة في مباراة البرازيل وأوروجواي

حرص نادي الهلال السعودي، على التعليق على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم الفريق البرازيلي نيمار، خلال مباراة بلاده مع أوروجواي.

وشهدت مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره أوروجواي، إصابة قوية لـ نيمار، تسببت في حالة قلق لدى جماهير نادي الهلال السعودي.

وتعرض نجم الهلال السعودي، نيمار للإصابة في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، بعد تدخل قوي من لاعب الخصم، وغادر الملعب باكيًا.

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ونشر الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ نيمار خلال إصابته في المباراة، وكتب عليها:” نتمنى لك الشفاء العاجل”.

وخسر منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب أوروجواي، بنتيجة هدفين دون مقابل، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب سنتيناريو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد منتخب البرازيل عند 7 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما يرتفع رصيد أوروجواي إلى 7 نقاط في الوصافة.