ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد نهاية الجولة الثامنة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي شهدت مواجهات قوية.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب مجموعات تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، بعد نهاية الجولة الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري.

ترتيب مجموعات أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى

1- إسبانيا: 15 نقطة.

2- إسكتلندا: 15 نقطة.

3- النرويج: 10 نقاط.

4- جورجيا: 7 نقاط.

5- قبرص: 0 نقاط.

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المجموعة الثانية

1- فرنسا: 18 نقطة.

2- هولندا: 12 نقطة.

3- اليابان: 12 نقطة.

4- أيرلندا: 6 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 16 نقطة.

2- أوكرانيا: 13 نقطة.

3- إيطاليا: 10 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- تركيا: 16 نقطة.

2- ويلز: 10 نقاط.

3- كرواتيا: 10 نقاط.

4- أرمينيا: 7 نقاط

5- لاتفيا: 3 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا: 13 نقطة.

2- التشيك: 11 نقطة.

3- بولندا: 10 نقاط.

4- مولدوفيا: 9 نقاط.

5- جزر فارو: نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- بلجيكا: 16 نقطة.

2- النمسا: 16 نقطة.

3- السويد: 6 نقاط.

4- أذربيجان: 4 نقاط.

5- إستونيا: نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- المجر: 14 نقطة.

2- صربيا: 13 نقطة.

3- الجبل الأسود: 8 نقاط.

4- ليتوانيا: 6 نقاط.

5- بلغاريا: نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا: 19 نقطة.

2- الدنمارك: 19 نقطة.

3- كازخستان: 15 نقطة.

4- فنلندا: 12 نقطة.

5- أيرلندا الشمالية: 6 نقاط.

6- سان مارينو: 0 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- رومانيا: 16 نقطة.

2- سويسرا: 15 نقطة.

3- الكيان الصهيوني: 11 نقطة.

4- كوسوفو: 7 نقاط.

5- بيلا روسيا: 6 نقاط.

6- أندورا: نقطتين.

المجموعة العاشرة

1- البرتغال: 24 نقطة.

2- سلوفاكيا: 16 نقطة.

3- لوكسمبورج: 11 نقطة.

4- آيسلندا: 10 نقاط.

5- البوسنة والهرسك: 9 نقاط.

6- ليختنشتاين: 0 نقاط.