ميسي يواصل الإبداغ ويقود الأرجنتين للفوز على بيرو في تصفيات كأس العالم 2026

نجح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين من قيادة بلاده للفوز على نظيره بيرو، بهدفين دون رد، فجر اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ميسي أساسيًا في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني على عكس المواجهة الماضية أمام منتخب باراجواي حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 32 من تسديدة رائعة سكنت شباك الخارس نيكولاس جونزالز.

وأحرز ميسي الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 42 من الشوط الأول بالطريقة نفسها بعد عرضية من الناحية اليسرى.

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وفي شوط اللقاء الثاني أحرز ميسي هدفًا ثالثًا للتانجو إلا أنه تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز بطل العالم بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة يعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة صفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 لقاءات.