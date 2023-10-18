أوسوريو يقود مران الزمالك بعد العودة من لندن



محمد اسماعيل - القاهرة - يقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، تدريبات الأبيض اليوم استعدادا مواجهة سموحة المقبلة بالدوري.

وعاد أوسوريو أمس الثلاثاء، من رحلة قصيرة في لندن رفقة أسرته استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وقام مران الزمالك أمس الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد، بعد انتهاء فترة إجازته، ومعه مدحت عبدالهادي المدرب العام.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك أمام سموحة يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.