شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقترب من احتضان مواجهة سيراليون ومنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، رد نظيره في سيراليون لخوض مباراتهم مع الفراعنة، المقرر لها في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.

ويفاضل الاتحاد السيراليوني بين عدة دول لاقامة اللقاء بعيدا عن مصر وتعتبر المغرب هى أقرب الدول المرشحة لاحتضان اللقاء.

وبدأت تحركات المنتخب الوطني لاستضافة سيراليون بالقاهرة بدلا من مواجهتها في بلد أفريقي آخر، مع اقتراب انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة جيبوتي في مصر وسيراليون خارج الأرض وفقا لترتيب مواجهات المنتخب.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، وزادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.