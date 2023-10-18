شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقترب من احتضان مواجهة سيراليون ومنتخب مصر فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ينتظر اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، رد نظيره في سيراليون لخوض مباراتهم مع الفراعنة، المقرر لها في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بالقاهرة.
وكان من المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.
ويفاضل الاتحاد السيراليوني بين عدة دول لاقامة اللقاء بعيدا عن مصر وتعتبر المغرب هى أقرب الدول المرشحة لاحتضان اللقاء.
وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، وزادت مقاعد منتخبات إفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.
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