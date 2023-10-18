شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور جاهز طبيا لمباراة سيمبا التنزاني وينتظر قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف إمام عاشور لاعب الأهلي من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

قال شوبير خلال برنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "إمام عاشور جاهز للمشاركة في مباراة سيمبا ولكن موقفه يتوقف على قرار مارسيل كولر".

أوضح أن إمام عاشور لم يشارك في التقسيمة الجماعية حتى الآن والقرار وقد يشارك في المران الأخير قبل المباراة، ومشاركة اللاعب في مباراة سيمبا سيتحدد وفقا لحالة اللاعب وما يحدده المدير الفني".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.