شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلى والزمالك في سوبر السلة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم بعثة فريق كرة السلة بنادى الأهلى إلى البحرين لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك ، والمقرر لها الجمعة المقبل، فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلى حامل لقبى الدورى وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكانت بعثة السلة بنادى الزمالك قد غادرت أمس استعدادا لخوض المباراة، ويخوض الفريق أولى تدريباته اليوم بالمنامة .

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبا، هم أحمد عزب، عمر هشام، خالد عبدالناصر، معاذ ايمن، أحمد ياسر، ياسين ياسر، على حجازى، أدهم إليدة ، احمد إسماعيل، على عمر، محمد ابراهيم ميدو، زياد ايمن، وليد عبد الجواد، بالإضافة إلى أوجى مايو بعد أن تم تسجيله في اتحاد كرة السلة أمس و إنهاء إجراءات مشاركته مع الفريق.

فى المقابل اعلن الجهاز الفني لفريق كرة سلة الأهلى ، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك فى مباراة سوبر كرة السلة ، وتضم قائمة الاهلى كل من عمر طارق، عمرو الجندى، مصطفى مكاوى كيجو، أحمد مهيب، عمرو زهران، محمد أبو النصر، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، إيهاب أمين، مؤمن خيرى، يوسف المعداوى، بالإضافة إلى الامريكى مارك ليونز.

وكان الاتحاد المصرى قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحرينى لكرة السلة فى حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصرى فى البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.