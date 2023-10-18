شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يرغب في ضم عمر كمال فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

قال شوبير خلال برنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "الأهلي لديه اهتمام كبير بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، بعد تألقه اللافت للنظر مع فيوتشر ومنتخب مصر، ولكن قد يتأجل قرار ضم اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي".

أشار شوبير إلى أنه ليس لديه معلومة مؤكدة بأن الأهلي سيحسم صفقة عمر كمال في يناير المقبل، ولكنه من المتوقع أن يؤجل حسم الصفقة إلى الصيف المقبل.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.