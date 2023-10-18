شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخطط لتكرار الدورة التدريبية الإنجليزية بقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ورشة العمل التدريبية لمدربى النادى المصرى، والتى أقيمت داخل قاعة المؤتمرات بالنادى الاجتماعى، نجاحاً كبيراً.

وأشرف على الدورة المحاضر الانجليزى ومدرب مانشستر سيتى مستر دارك ويليامز والمدرب المصرى إبراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي.

وتضمنت الدورة- شرح وتطوير أسلوب العمل والتعامل المدرب مع اللاعبين، للمفهوم الخططى لعلم كرة القدم الحديثة وعلاقة المدرب بى الاعب على طريقة الاتحاد الانجليزي.

وأعرب عباس نور الدين رئيس القطاع والمدربين عن سعادتهم بهذه الدورة وطالبوا بتكرارها.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة طلائع الجيش، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصرى قد فاز فى الجولة الماضية على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن مروان حمدى، لاعب المصرى، حصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الداخلية التى جرت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز فى مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصرى 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.