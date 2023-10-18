شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الفورمولا 1 يلمح للمنافسة في الدراجات النارية مستقبلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لمح بطل العالم للفورمولا 1 الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول إلى المنافسة في سباقات الدراجات النارية مستقبلاً والسير على خطى الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي الفئز بـ9 ألقاب عالمية.

وقال فيرستابن الذي حصد لقبه الثالث على التوالي في جائزة قطر الكبرى: «سأبقى أتسابق، لكن ليس في سباقات الجائزة الكبرى. سيكون من اللطيف أن أفعل ما يفعله فالنتينو روسي. أحب مشاهدة سباقاته في الدراجات النارية وهي فئة أهتم بها لأن لدينا فريقاً فيها. روسي فعل كل شيء في هذا المجال وبمسيرة جنونية والآن لا يزال يستمتع ويكافح للفوز، أعتقد بأنني سأتطلع لشيء مشابه مستقبلاً».