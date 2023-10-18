شكرا لقرائتكم خبر عن دي كانيو رفض العمل مساعداً في المنتخب السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف الأسطورة الإيطالي باولو دي كانيو (55 عاماً) عن رفضه مقترحاً للعمل مساعداً لمواطنه روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي حالياً.

وقال مدرب سويندن تاون وسندرلاند السابق الذي لم يعمل في الدكة منذ تركه سندرلاند قبل 10 سنوات: «رفضت على الرغم من أن التجربة كانت لتكون مهمة في بيئة نامية تتطلع لإثبات جدارتها في عالم الكرة كما هي حالي أنا. روبرتو مانشيني لم يعرض علي مهمة ثانوية، أرادني مساعداً أولاً له لتمرين اللاعبين وتحسين أدائهم. عرضه لي جعلني فخوراً خصوصاً أننا لسنا أصدقاء بالمعنى الحرفي. نلعب بضع مباريات بادل تنس ونتحدث قليلاً عن شيء ما، لذا إن فكر بي فهذا يعني أنه يؤمن بأفكاري وعملي. أردت شكره ولم يكن القرار سهلاً، فقد فكرت فيه لفترة طويلة وفي النهاية اخترت اتباع قلبي».

ولم يحقق مدرب إيطاليا السابق أي فوز مع منتخب السعودية في 4 مباريات، حيث تعادل أمام نيجيريا وخسر أمام كوريا الجنوبية وكوستاريكا ومالي، ويواجه في نهاية نوفمبر المقبل باكستان والأردن ضمن تصفيات مونديال 2026.