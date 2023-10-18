شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني حقق حلمه باللعب في برشلونة.. وصحفي ظن أنه مجنون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اعترف نجم أرسنال الإنجليزي المصري محمد النني بحلمه باللعب بقميص برشلونة ما دفع المراسل الذي أجرى المقابلة معه للانسحاب منها، علماً بأن لاعب المقاولون العرب السابق لعب لاحقاً في برشلونة، لكن كخصم في ملعب «كامب نو».

النني في كشوف أرسنال منذ 2016 وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2017، لكنه الآن في فريق الدعم لكتيبة أرتيتا على الرغم من تمديده العقد في فبراير حتى نهاية الموسم الحالي.

لاعب الوسط كان في نادي المقاولون وكان الفريق في منتصف الجدول بالدوري المصري وأجرى معه صحفي مقابلة ويعلق النني: «أتذكر صحفياً سألني في نهاية المقابلة: «محمد، أين تريد أن تلعب ؟» فقلت له: «أريد اللعب في الكامب نو ببرشلونة»، أقسم لكم، تركني ومضى دون أن يقول شكراً أو وداعاً أو أي شيء. تركني وذهب».

وعلى الرغم من أن الصحفي لم يصدق حلم النني، فإن اللاعب المصري لعب في برشلونة في ملعبه «كامب نو» وسجل هدفاً رائعاً لفريقه أرسنال في شباك الفريق الكتالوني، في دوري أبطال أوروبا.

يتذكر النني: بين شوطي المباراة أمام برشلونة في الكامب نو، قال لي أليكسيز سانشيز سدد الكرة ولا تلمسها لذا قررت تسديد أي كرة تصلني في الشوط الثاني وسعيد جداً بأدائي وهدفي بشباك برشلونة.

وعرقلت إصابة في الركبة مسيرة النني (31 عاماً) هذا الموسم ولم يشارك سوى مرة واحدة ولـ8 دقائق في مباراة فوز أرسنال على برنتفورد بكأس الرابطة.