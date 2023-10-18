شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يلمّح لوجهته المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ألمح الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق لوجهته المقبلة بنشر صورة على حسابه في إنستغرام.

وظهر دي خيا بزي فريقه الجديد في «eSport» الذي أسسه في 2021 وأطلق على فريقه اسم «Rebeles Gaming» (ألعاب الثوار). ولدى الفريق 28 ألف متابع على إنستغرام، وهو يشارك في بطولات رقمية من ضمنها دوري الأساطير، وفالورون، وأعلى جائزة يحصل عليها الفريق هي من لقب دوري الأساطير، وتقدر بـ1.8 مليون استرليني.

ووفق التقرير، يصل سعر قميص الفريق إلى 55 يورو تقريباً، ويقول دي خيا الذي بقي بلا ناد الآن، بعد تفضيل ريال مدريد استعارة كيبا من تشيلسي، وانهيار صفقة انتقاله لبايرن ميونيخ، عن فريقه: إطلاق Rebeles Gaming ضمن eSport حلم آخر يتحقق. هذا المشروع يهدف لإلهام جيل الشباب بالقيم الأساسية التي رافقتني منذ بداية احترافي ضمن إطار من الإبداع وبموازاة التطور التكنولوجي. العصر الرقمي وإبداعات التكنولوجيا تخلق ملعباً جديداً حيث يمكن أن تتطور إمكانات جديدة وأحلام جديدة. فلننتهز هذه الفرصة الكبيرة ونبني مجتمعا أفضل».

ودفع نمو eSport المملكة العربية السعودية مؤخراً، لإقامة بطولة تنافسية بمجموع جوائز يصل إلى 37 مليون استرليني. ووفقاً لمصدر في الألعاب الرقمية، وزعت البطولة 4 ملايين استرليني لمؤسسات eSport بضمنها فريق دي خيا، ووقعت eSport بريطانيا، الأسبوع الماضي، صفقة تعاون مع الاتحاد السعودي للألعاب.