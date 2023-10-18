شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينجز أوراق لاعب كوتنبرغ السويدي حيدر كرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه تم إنجاز الأوراق الرسمية كافة، لمهاجم منتخب ناشئي العراق وفريق كوتنبرغ السويدي حيدر كرار، وبات من حقه تمثيل منتخبات العراق الوطنية المختلفة، لاسيما منتخب العراق للناشئين.

وقال غانم عريبي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن «لجنة اللاعبين المحترفين نجحت في إصدار آخر الأوراق المطلوبة للاعب حيدر كرار، ليصبح متاحاً الآن لتمثيل جميع المنتخبات العراقية، وفي مقدمتها منتخب العراق للناشئين».

وأوضح عريبي، أن «أحمد كاظم، مدرب منتخب العراق للناشئين، كان حريصاً على أن يتواجد اللاعب حيدر كرار، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً ضمن صفوف المنتخب العراقي للناشئين الذي ينتظره عدد من الاستحقاقات الدولية في المدة المقبلة».

يذكر أن اللاعب حيدر كرار، هو من الطاقات الموهوبة التي تمت متابعتها من قبل لجنة متابعة اللاعبين العراقيين المغتربين، حيث لفت أنظار الجميع خلال مشاركته مع فريق كوتنبرغ السويدي، الأمر الذي جعل اللجنة تفاتحه لغرض تمثيل منتخبات بلده العراق، فأبدى موافقته على ذلك وبات الآن بإمكانه تمثيل جميع المنتخبات العراقية في مختلف البطولات.

وبدأت أغلب المنتخبات العراقية خلال الأعوام الأخيرة، بما فيها المنتخب الأول تعتمد على اللاعبين العراقيين الذين يتواجدون في الملاعب الأوروبية.