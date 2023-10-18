شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح يستقيل من تدريب الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

في خطوة غير متوقعة، قدّم أحمد صلاح، استقالته من تدريب فريق الشرطة الأول لكرة القدم العراقي، دون أن يبين الأسباب التي دعته للابتعاد عن الفريق الذي قاده في الموسم الماضي للظفر بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي استقالة المدرب أحمد صلاح قبل انطلاق دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى بأيام قليلة.

ويبدو أن غياب الفوز عن فريق الشرطة خلال مبارياته التجريبية الخمس وآخرها أمام أمانة بغداد التي انتهت بالتعادل 1 - 1، أدت بالمدرب أحمد صلاح إلى الابتعاد عن تدريب الفريق، لاسيما أن بعض أنصار فريق الشرطة قد دعوا إدارة النادي إلى البحث عن مدرب جديد للفريق بدلاً من أحمد صلاح.

إلى ذلك أكد علاء بحر العلوم، عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة: إن «إدارة النادي تفاجأت باستقالة المدرب أحمد صلاح لأسباب لم يذكرها، خصوصاً أن الاستقالة جاءت في وقت قريب جداً من انطلاق دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى».

وكشف بحر العلوم، أن «الإدارة وافقت على الاستقالة، وقامت بترشيح 4 مدربين لخلافة أحمد صلاح في تدريب فريق الشرطة من بينهم التونسي فوزي البنزرتي».

وأضاف، أن «الإدارة ستعقد، الأربعاء اجتماعاً هاماً جداً مع اللجنة الفنية لمناقشة اختيار أحد المدربين الأربعة لكي يتولى مهمة قيادة فريق الشرطة في دوري المحترفين».

وكان أحمد صلاح، قد عمل مدرباً مساعداً للمدرب المصري مؤمن سليمان في تدريب فريق الشرطة، وتولى المهمة بدلاً عنه بعد إقالة الأخير من قبل إدارة الشرطة، حيث نجح صلاح في الفوز بلقب الدوري العراقي للموسم الماضي.

وسبق لصلاح، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي الأول ومع فرق الزوراء، الطلبة، أربيل أن عمل مدرباً مساعداً مع المدرب ثائر أحمد في تدريب فريقي أربيل، الزوراء، ثم عاد للعمل كمدرب مساعد مع العديد من مدربي الشرطة، وقبل ذلك عمل مدرباً لفريق زاخو، ثم اختير كمدرب مساعد مع زميله رزاق فرحان في تدريب المنتخب العراقي الأول مع المدرب الأسبق زيليكو بتروفيتش.