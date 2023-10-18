شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستراليا يطلب مساعدة الحكومة لمواجهة منتخب فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

دعا جراهام أرنولد مدرب أستراليا الحكومة إلى المساعدة على ضمان خوض منتخب أستراليا مباراته في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام المنتخب الفلسطيني في مكان آمن ومحايد بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة.

ومن المقرر أن تلعب أستراليا مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني في مكان سيتم تحديده لاحقاً.

وقال أرنولد للصحفيين في لندن «لا شك في أننا سنحتاج إلى دعم الحكومة في هذا النوع من القرارات بشأن المكان الذي سنلعب فيه مع فلسطين وحتى لبنان بسبب ما يحدث في الوقت الحالي، فهو مخيف للغاية، من الواضح أننا لسنا على دراية بكل ما يجري في الجانب الأمني ​​للأمور في الشرق الأوسط، ولا شك في أن الحكومة مهتمة بهذا الأمر أكثر منا لذا قدموا لنا بعض المساعدة حتى نلعب في أجواء آمنة وللحفاظ على سلامة الفريق».

وتغلبت أستراليا على نيوزيلندا 2-صفر ودياً في لندن الثلاثاء وهي آخر مباراة لها قبل مباراتها الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بنجلادش في ملبورن يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني.