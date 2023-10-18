هاني شكري: العتال رفض التواجد في القائمة الموحدة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني شكري المرشح على منصب عضوية نادي الزمالك، أن هاني العتال رفض فكرة الدخول في القائمة الموحدة في منصب غير منصب النائب.

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قال هاني شكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك عشوائية كبيرة جدا في ميزانية نادي الزمالك وإدارته خلال السنوات الماضية"

وأضاف: "هاني العتال أراد خوض الانتخابات مع القائمة الموحدة في منصب النائب، ولكن عندما يكون معي هشام نصر، لن يكون عدلا أن يتم تواجد هاني العتال في المنصب ذاته"

وواصل: "هاني العتال رفض فكرة التواجد في القائمة الموحدة بأي منصب أخر"

واختتم: "أتوقع فوز القائمة الموحدة بالكامل، وهاني برزي قادر على شراء نادي بأكمله وليس الترشح في منصب الرئاسة فقط"

