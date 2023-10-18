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مالي تهزم السعودية بالثلاثة وديا

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ياسر رشاد - القاهرة - تغلب منتخب مالي على نظيره السعودي 3 -1 في المباراة الودية دولية جمعت بينهما في البرتغال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مالي بهدفين سجلهما موسى دومبيا في الدقيقة 14 وهماري تراوري في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني رد سالم الدوسري بهدف للأخضر السعودي في الدقيقة 58 ثم سجل لاسين سينايوكو الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 71.

ومازال منتخب يبحث عن فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، علما بأنه تعادل في مباراته الودية الماضية أمام نيجيريا 2 -2 بعد أن خسر أمام كوستاريكا 1 -3 وكوريا الجنوبية بهدف قبلها.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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