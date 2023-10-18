بسبب دعمه لفلسطين.. ماينز الألماني يقرر فسخ عقد أنور الغازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ماينز الألماني، عن إنهاء عقد اللاعب الهولندي من الأصول المغربية أنور الغازي، بسبب دعمه لدولة فلسطين فيما تتعرض له حاليا من قبل قوات الاحتلال.

وقال بيان النادي الألماني: "لقد اتخذ أنور الغازي موقفا من الصراع في الشرق الأوسط، بطريقة لا يمكن تحملها بالنسبة للنادي وتم اتخاذ القرار بعد مناقشة بين مجلس الإدارة".

وأضاف: "يحترم نادي ماينز وجهات النظر المختلفة حول الصراع المعقد في الشرق الأوسط، الذي يستمر منذ عقود، ولكن محتوى المنشور، لا يتطابق مع قيم نادينا".

أنور الغازي

في وقت سبق كتب أنور الغازي عبر حسابه الشخصي: هذه ليست حربًا، عندما يقطع طرفًا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب".

وأضاف: "عندما يمتلك أحد الطرفين أسلحة نووية، فهذه ليست حربًا، عندما يتم تمويل أحد الأطراف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا".

وأضاف: "عندما يستخدم جانب واحد صورًا بالذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة عن آخر فهي ليست حربا، عندما تفرض وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على محتوى طرف دون الآخر، فهذه ليست حربًا".

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد انضم إلى ماينز في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر، قبل أن يقرر النادي فسخ تعاقده.