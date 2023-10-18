شاهد..منتخب المغرب يفوز على ليبيريا بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع منتخب المغرب الفوز على نظيره ليبيريا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الكبير في مدينة أكادير، بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.

أحداث المباراة

بداية المباراة بفرض المنتخب المغربي السيطرة على مجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر، وترجمة الإستحواذ حيث أحرز اللاعب أمين حارث الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، وتمكن أسود الأطلس من الحصول على ضربة جزاء، بعد تدخل عنيف مع اللاعب يحيى عطية الله داخل منطقة الجزاء، ليسجل أيوب الكعبي الهدف الثاني، وأختتم اللاعب أمين عدلي الهدف الثالث من تسديدة صاروخية ليعلن الثلاثية المغربية لتنتهي المباراة بفوز الأسود.

وضمن منتخب المغرب تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد توجده بالمركز الأول برصيد 9 نقاط بالمجموعة الحادية عشر في التصفيات.

فيديو أهداف المباراة