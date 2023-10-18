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نيمار يتسبب في صدمة جماهير البرازيل بعد تعرضه للإصابة (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - تسبب دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل فى صدمة لجماهير البرازيل، بعد الإصابة القوية التي تبعده عن الملاعب فترة طويلة في الركبة اليسرى لحين التأكد من الأشعة.

وتداولت أنباء أبرزتها الصحف البرازيلية أن نيمار يعاني من التواء خطير في أربطة الركبة، وهو ما يمثل ضربة قاسية للهلال السعودي، في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

وشهدت الدقيقة 44 من مباراة البرازيل وأوروجواي تعرض نيمار لاعب السامبا لإصابة قوية استدعت خروجه من ملعب المباراة وهو يبكي من شدة الألم، وعدم السير على أقدامه.

واستطاع منتخب أوروجواي الفوز على نظيره البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

سجل منتخب أوروجواي الهدف الأول عن طريق اللاعب داروين نونيز في الدقيقة 42 من أحداث الشوط، وأضاف زميله نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة هدفين دون رد.

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فيديو.. لحظة إصابة نيمار

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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