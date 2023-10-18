درويش: الكشف عن شعار وتميمة بطولة العالم البارلمبية للكرة الطائرة قريبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف اللواء منصور درويش المتحدث الرسمى لبطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبي والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية بمشاركة 19 دولة ، ان اللجنة المنظمة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن شعار وتميمة البطولة ، وتفاصيل حفل الإفتتاح الذى تم التجهيز له منذ أيام قليلة ، والذى سيكون مفاجأة كبيرة.

وقال درويش ان الاجتماعات مع مختلف اللجان ، ومع أعضاء اللجنة المنظمة مستمرة بشكل يومى ، مع الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة و رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتعقد الاجتماعات بحضور كل من: الدكتور أحمد منطاش رئيس اللجنة المالية ، وعصام شحاتة عضو مجلس الادارة ورئيس لجنتى الملاعب والحكام ، والسيد غريب إدريس عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الشئؤن القانونية والإقامة بالبطولة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وأعضاء سكرتارية البطولة ، وأمين عبد المنعم مدير الاتحاد والجهاز الادارى للاتحاد ، ومحمد أسامة ومحمد سهدى ومحمد يحى لمناقشة استعداد كل لجنة على حدا .

أضاف اللواء منصور درويش أنه يتوجه بالشكر لكل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيلة الوزارة للتنمية الرياضية ، والأستاذ محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية ، والدكتور راشد محمد المسئول على اتحاد الطائرة البارالمبى ، لما يقدموه من دعم للبطولة بتسهيل كافة الإجراءات والموافقات المختلفة مع الادارات الداخلية للوزارة ، والجهات الخارجية .

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة ، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا ، يمثلوا 16 دولة ، أما منافسات السيدات ، فيشارك فيها 12 منتخبا ، من 12 دولة .