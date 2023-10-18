الأرجنتين تحقق سجل مثالي بتصفيات مونديال 2026

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين فوزًا هامًا، على منتخب بيرو، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليواصل تحقيق بدايته المثالية.

ولعب الأسطورة ليونيل ميسي، دورا في منح منتخب بلاده فوزا آخر خارج أرضها، بعدما سجل هدفين ليقودا بطل العالم للفوز 2-0.

وبخلاف الأرجنتين التي تعيش فترة خاصة بعد فوزها بكأس العالم 2022 في قطر، عاشت البرازيل كابوسا، بعدما تعرضت للهزيمة، للمرة الأولى على يد الأورجواي بعد 22 عاما.

وما زاد من تعقيد وضع بطل العالم خمس مرات، هو خروج نجم المنتخب نيمار، الذي انتقل بداية الموسم إلى نادي الهلال السعودي، مصابا في ركبته قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب الأرجنتيني، تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، بعد 4 جولات، برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، متفوقا على أوروجواي والبرازيل بفارق 5 نقاط، فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة يتيمة في المركز التاسع وقبل الأخير.

وسلطت شبكة "بليتشر ريبورت"، الضوء على مسيرة الأرجنتين المثالية في التصفيات حتى الآن، خاصة بعد تحقيقها العلامة المثالية بالفوز في جميع مبارياتها.

بالإضافة إلى ذلك، سجل رجال المدرب ليونيل سكالوني 7 أهداف في شباك منافسهم دون أن تهتز شباكهم، ليواصل مارتنيز حارس التانجو بتحقيق الأرقام القياسية، بالمحافظة على شباكه نظيفة للمباراة الثامنة على التوالي.

ويأتي كل ذلك بعد أشهر، من تتويج الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 في قطر في ديسمبر الماضي.

وتمكن ميسي أن يتصدر أيضًا قائمة، هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم برصيد 3 أهداف، متساويًا مع نيكولاس دي لا كروز لاعب وسط منتخب أوروجواي.