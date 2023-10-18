كوادرادو يربك حسابات إنزاجي قبل مباراة إنترميلان وتورينو

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض أحد نجوم إنتر ميلان للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ليسبب أزمة داخل النيراتزوري ليغيب مجددا عن اللعب مع الفريق الأيطالي.





كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن خوان كوادرادو تعرض للإصابة ليستمر غيابه عن الملاعب، ولن يظهر في مباراة تورينو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وتابعت التقارير، أن اللاعب الكولومبي استمر في مقر تدريبات النيراتزوري ولم يسافر للإنضمام لمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الأسابيع الماضية.

وواصلت، أن كوادرادو لديه معاناة من تفاقم الإًابة بإلتهاب في وتر العرقوب الأيسر، ولم يشارك في التدريبات مع بقية المجموعة، ومن المقرر أن تتم تقييم حالة الكولومبي الأسبوع المقبل.

وأنضم كوادرادو لإنتر ميلان في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، لكنه لم يلعب سوى أربع مباريات فقط من أصل 10 مباريات خاضها النيراتزوري هذا الموسم.

