ميسي يواصل التوهج وتحقيق الأرقام القياسية مع الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، سلسلة من الأرقام القياسية التاريخية، بعد الأداء الذي قدمه في مباراة بيرو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

تمكن ميسي من قيادة منتخب الأرجنتين بتسجيله هدفين على بيرو، فجر اليوم الأربعاء، على ملعب بيرو الوطني، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

هدف ميسي الأول في بيرو بتصفيات كأس العالم

افتتح ليو التسجيل في الدقيقة 32 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليكون الأول له أمام بيرو في تصفيات كأس العالم في تاريخها.

ميسي

وبذلك أصبح أول لاعب من منتخب الأرجنتين، يسجل في 8 منتخبات مختلفة في تصفيات كأس العالم، ويظل منتخب البرازيل الوحيد الذي لم يستطع التسجيل في مرماهم.

انهاء عقدة استمرت 16 عام

بهذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 32، تمكن ميسي من انهاء عقدة استمرت لـ 16 عامًا، حيث انهاء لم يتمكن من هز شباك بيرو منذ هدفه الوحيد في ربع نهائي كوبا أمريكا 2007، والذي انتهى بفوز رفاق ميسي 4-0.

وبعد أحرازه هدافين في لقاء اليوم، تظل بيرو الأقل بين منتخبات أمريكا الجنوبية، التي سجل ميسي في مرمها خلال تصفيات كأس العالم، خلف البرازيل.

الأكثر تسجيلاً على ملاعب تصفيات أمريكا الجنوبية

وأصبح الملعب الوطني في بيرو هو المركز الـ 13 الذي يسجل فيه ميسي، وبذلك يكون النجم الأرجنتيني هو الأكثر تسجيلاً على ملاعب تصفيات أمريكا الجنوبية، متفوقاً على البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سجل في 12 ملعبًا.

ميسي

أفضل هداف في تصفيات كأس العالم

وأضاف ميسي الهدف الثاني له ولمنتخبه بعد مرور 42 دقيقة على بداية المباراة.

وبذلك أصبح ميسي هداف تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية عبر التاريخ برصيد 31 هدفا، بفارق هدفين عن صديقه الأوروجوياني لويس سواريز.

ميسي نحو عرش رونالدو

وبشكل عام، أصبح ميسي رابع أفضل هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ في جميع القارات، مقتربًا من منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي

وتمكن النجم الأرجنتيني التفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 30 هدفا، ليكون هدفه القادم هو الإيراني علي دائي الذي سجل 35 هدفا المركز الثالث في تصفيات كأس العالم.

ويحتل كرستيانو رونالدو المركز الثاني، في القائمة برصيد 36 هدفا، فيما يتصدر كارلوس رويز، لعب منتخب غواتيمالا، قائمة الهدافين في تاريخ كأس العالم برصيد 39 هدفا.

يذكر أن ميسي بهدفيه في مرمى البيرو وصل إلى 106 أهداف دولية، في 178 مباراة مع منتخب الأرجنتين منذ عام 2005 وحتى الآن.