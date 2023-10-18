لابورتا متهم جديد في قضية نيجريرا الشهيرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه القضاء الإسباني اليوم الأربعاء اتهاما إلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في الفضيحة التحكيمية التي لها علاقة بالنادي الكتالوني.

ووجه القضاء الإسباني تهم في تلك الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو، وساندرو روسيل، وخوسيه ماريا نيجريرا المسؤول التحكيمي السابق وأبنه.

وكان نيجيريرا حضر إلى معهد الطب الشرعي في كتالوني من أجل إجراء فحص لمعرفة حقيقة معاناته من أعراض الخرف مثلما أدى ممثليه أمام القضاء، وسيجريه بناءً على طلب القاضي خواكين أجيري الذي يحقق في مصير 7 مليون يورو دفعها النادي الكتالوني لنيجريرا ونجله في الفترة ما بين 2001 و2018.

سبب الفحص الطبي



يأتي هذا الفحص لمعرفة إذا كان يعاني صاحب الـ 78 عاما من الخرف يحول دون مواجهته قضائيا، والتي الحجة التي أدلى بها ممثليه أمام القضاء خلال التحقيق الأخير في ملف نيجريرا ورئيسي نادي برشلونة السابقين روسيل، وجوسيب بارتوميو.

ومن المقرر أن يدلي رئيسي برشلونة السابقين بأقوالهما فيما يخص المبالغ المالية التي دفعها النادي الكتالوني لنيجريرا، والتي ستحدد نتيجة الفحص ما إذا كان لديه القدرة للإدلاء بشهادته والوقوف أمام القاضي، فيما برر برشلونة سابقا موقفه أن تلك الأموال مقابل تقارير حول التحكيم.



