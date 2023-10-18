اللجنة المنظمة تناقش مشاركة الأولمبياد الخاص المصر بالألعاب العالمية الشتوية بتورينو

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مدينة تورينو الإيطالية اليوم انطلاق أول اجتماعات اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص مع مدراء الرياضة والمسابقات بمختلف مناطق العالم والتي ستقام في الفترة من 8 و حتى 16 مارس 2025 بمشاركة 2500 لاعبا ولاعبه ، بالإضافة الى 625 مدربا، 3 آلاف متطوعا ومن المتوقع مشاركة 300 الف متفرج.

ويمثل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اجتماعات اللجنة المنظمة، الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات .



وتعقد الاجتماعات على مدى يومين حيث تشهد مناقشة كوته كل منطقة وحصص دولها ، الى جانب زيارة ميدانية لأماكن إقامة الالعاب والملاعب المقترحة كما يعقد مدراء الرياضة والمسابقات عدة اجتماعات لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٣ ومناقشة الخطة الاستراتيجية القادمة ٢٠٢٤ :٢٠٢٨.

وحرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي علي عقد اجتماع موسع مع وفد الرئاسة الاقليمية قبل السفر الى ايطاليا للتأكيد على زيادة حصة برامج المنطقة خاصة وأن العاب النمسا 2017 شهدت مشاركة 16 دولة هي جميع دول المنطقة الحاصلين على اعتماد رسمي من قبل الاولمبياد الخاص الدولي أن يشاركوا في تلك الالعاب الشتوية رغم عدم وجود ثلوج في معظم بلدان المنطقة باستثناء لبنان والمغرب والأردن .

وبلغ عدد اللاعبين واللاعبات 289 لاعبا ولاعبة شاركوا في 4 رياضات الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي شهدتها الألعاب، وأنه خلال اجتماعه برؤساء وفود دول المنطقة الذين شاركوا بالألعاب العالمية بألمانيا 2023 تلقى حرص جميع برامج المنطقة على المشاركة في العاب ايطاليا ، خاصة وان العاب كازان 2021 قد الغيت بسبب متحور كورونا، بعد أن أعدت الدول اللاعبين وجهزتهم للمشاركة في تلك الالعاب.

كما شاركت المنطقة في مؤتمر الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين في مؤتمر العائلات والأسر. ونحن حريصين على ان تورينو الإيطالية تشهد مشاركة أكبر عدد من دول المنطقة ال23 .

وكانت مصر قد شاركت في الالعاب الماضية بالنمسا 2017 في رياضة الهوكي الأرضي بفريق مكون من 16 لاعبا، و4 لاعبين في الجري على الجليد، وبلغ حجم البعثة 29 فردا، وحققت مصر الفوز بخمس ميداليات متنوعة