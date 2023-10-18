أوجستي بوش يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش استعداداته لمباراته المقبلة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، والمحدد إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر بالبحرين.

أوضح الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة كاس السوبر في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "أعتقد أنها مباراة بين الأهلي والزمالك وليست مباراة بين أحمد مرعي وأوجستي بوش أو بين إيهاب أمين وعمر هشام، هي مباراة بين الأهلي والزمالك ولا يجب أن نجعلها شخصية بين المدربين، يكفي فقط أن نقول أنها مباراة بين الأهلي والزمالك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الجميع يعرف ماذا تعني مباراة الأهلي والزمالك في مصر ويجب أن نلعب المباراة على هذا الأساس".

وتابع : "في رأيي أن أفضل 6 فرق في الترتيب دائمًا يمكنهم الفوز على بعضهم البعض.. الفرق بينهم في المستوى قليل جدًا.. ليس فقط بين الزمالك وبيننا أو بين الاتحاد والأهلي.. أعتقد أن هذا من أفضل الأشياء في الدوري المصري أن أول 6 أو 8 فرق في الترتيب يمكنهم الفوز على بعضهم البعض.. هذا نهائي من مباراة واحدة ولا أرى قبل هذه المباراة أن هناك طرف أقوى من الآخر".

وواصل: "مارك ليونز سيشارك معنا طوال الموسم، هو إضافة قوية لفريقنا. أمامه فترة قصيرة قبل مباراة السوبر لمعرفة زملائه وطريقة اللعب، وفي نفس الوقت أنا أعرفه جيدًا وشاهدته يلعب كثيرًا.. لعبت ضده في تركيا منذ سنوات قليلة.. أعتقد أنه يتأقلم سريعًا ويستطيع تلبية ما يحتاجه الفريق وأتوقع منه أداءً جيدًا مع العلم أنها مباراته الأولى بعد 3 أو 4 أيام تدريب فقط".

وتابع: "بالطبع عدم فوزنا بالبطولة العربية قد يؤثر علينا. ولكن في نفس الوقت نحن نبحث دائمًا عن الفوز، لكننا نعرف أننا لن نحقق الفوز في كل المباريات والبطولات. وأعتقد أنه علينا غلق صفحة البطولة العربية والتعلم من الأشياء التي لم نفعلها جيدًا خاصة في نصف النهائي. علينا التركيز على المباراة المقبلة أمام الزمالك، ويجب أن نعرف أنها ستكون مختلفة بالطبع بسبب القوة التي سيلعب بها الزمالك هذه المباراة ولأنها مباراة نهائية.. هذا يجعلها خاصة ومختلفة نوعًا ما".

وأضاف: "خوض مباراة السوبر خارج مصر لم يحدث لي من قبل، ليس لدي فكرة إذا كان الأمر إيجابيًا أم سلبيًا لكنني أتطلع لذلك لأنها المرة الأولى، أعتقد أن ذلك جيدًا بالنسبة لتمثيل كرة السلة المصرية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وأيضًا إقامة مباراة كبيرة جدًا مثل الاهلي والزمالك في البحرين أمر جيد أيضًا لجمهورنا الذي لا يملك هذه الفرصة في الكثير من الأحيان".

رسالة أوجستي بوش لجمهور الأهلي:

وأتم بوش حديثه: "رسالتي لجمهور الأهلي هي نفسها مثل آخر عامين سواء بعد الانتصارات أو بعد الخسارة. أعتقد اننا فزنا كثيرا ودائما ما أشكرهم لمساندتهم لنا التي تدفعنا بعيدًا ونشعر بهذا الدعم دائمًا، الآن ربما لا يكون أفضل وقت بعد خسارة البطولة العربية وريما يكون بعض اللاعبين في لحظة سيئة لكننا نحتاج لهذا الدعم بصورة أكبر، وكما نقول ان الدعم يكون أهم في الأوقات الصعبة. نحتاج لهذا الدعم وأن يكون الجمهور بجانبنا ونأمل أن نعود بالبطولة من أجلهم".

