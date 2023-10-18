النصر يقرر تصعيد الأمور بعد إيقاف مدافعه

قررت إدارة نادي النصر السعودي أن تأخذ خطوة جدية في سبيل رفع الإيقاف الذي فُرض على مدافعها سلطان الغنام، بعد ما بدر منه أثناء مواجهة أبها.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية من خلالها مصادرها الخاصة من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط قد قررت أن تعتمد العقوبة الموقعة على الغنام من جراء قيامه بالتلفظ ضد “ماريو إسكوبار” حكم مباراة أبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الغنام بحسب التقرير قد قام بتوجيه لفظ بذيء تجاه حكم اللقاء عقب إطلاقه لصافرة النهاية، مما اضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الدولي، وهو الأمر الذي سيجعله بعيدًا عن فريقه لعدد من المباريات.

وأكدت المصادر الخاصة بالـ”الرياضية” أنه بالرغم من قيام الحكم بتدوين اللفظ الذي قاله الغنام، إلا أن إدارة النصر قد تعجبت من تطبيق المادة 49/1/1 بلائحة الانضباط على الغنام، والتي تنص على العقوبة بسبب اللفظ البذيء، وبالتالي سيتم إيقافه لأربع مباريات مع غرامة تقدر بـ40 ألف ريال سعودي، بينما يرى النصر أنه كان يجب محاسبة اللاعب بناءً على المادة رقم 48/2/1، والتي تختص بمعاقبة اللاعب على استخدام الألفاظ ومعاقبته بالإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال.

وكان النصر قد تعادل مع أبها بهدفين لكل فريق، مما جعله يستقر في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، لكن هذا التعادل وسع الفارق بينه وبين الهلال صاحب الصدارة إلى أريع نقاط.

ويأتي إيقاف الغنام في الوقت الذي يحتاج فيه العالمي لمجهودات كل لاعبيه، خاصة وأنه مقبل بعد التوقف الدولي على مباريات هامة سواء في المنافسات المحلية أو القارية بدوري أبطال آسيا.