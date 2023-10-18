القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم الجمعة 13 أكتوبر…

مباراة العراق وقطر في بطولة الأردن الودية 2023

تعرف الآن على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في بطولة الأردن الودية 2023، وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

يستهل منتخبا العراق وقطر منافساتهما في البطولة الرباعية الودية التي ستقام في الأردن، حيث سيتنافسان مع الفريق المستضيف للبطولة والذي سيواجه إيران في المقابلة الأخرى في الدور الأول من البطولة.

وتدخل إيران وقطر لهذه المباراة في إطار الاستعدادات التي يقومان بها من أجل تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، والتي مقرر أن تقام بدايةً من شهر نوفمبر المقبل.

وجاءت قطر في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية في المجموعة الأولى مع الهند والكويت وأحد منتخبي أفغانستان أو مانغوليا.

بينما حلت إيران في المجموعة الخامسة رفقة أوزبكستان وتركمانستان والمنتخب الثالث سيحدد من خلال مواجهة ما بين هونج كونج وبوتان.

والآن سنتعرف معًا على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في بطولة الأردن الودية 2023، وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في بطولة الأردن الودية 2023

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم هي التابعة لمجموعة الكأس، حيث ستقوم الشبكة القطرية بنقل مجريات البطولة الرباعية بشكل مجاني.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم في بطولة الأردن الودية 2023

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم والذي يمكن من خلاله أن تحصلوا على قنوات الكأس على أجهزتكم لمشاهدة البطولة الدولية الودية سيكون كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد مباراة العراق وقطر في بطولة الأردن الودية 2023

موعد مباراة قطر ضد العراق هو اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، وستبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والعراق والسعودية والبحرين والكويت، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.