معلق مباراة الكويت والإمارات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في…

من سيكون معلق مباراة الكويت والإمارات اليوم في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما؟ وما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت اليوم؟

سيكون على المنتخب الإماراتي أن يستضيف اليوم منافسه الكويتي في لقاء خاص بينهما على ملعب آل مكتوم، حيث اللقاء التحضيري الذي سيخوضانه خلال معسكرهما الذي سيقام في دولة الإمارات.

ويتحضر المنتخبان من أجل الاستعداد بقوة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، والتي منتظر لها أن تنطلق في الشهر المقبل.

ولن تتوقف استعدادات المنتخب الكويتي والإماراتي عند هذه المباراة، بل من المقرر أن يخوضا في يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 أكتوبر 2023 مباراتين وديتين، الأوفى ستكون ما بين المنتخب الكويتي والسوري، والثانية ستكون ما بين المنتخبين الإماراتي واللبناني.

وفي السطور التالية من هذا التقرير سنتعرف سويًا على معلق مباراة الكويت والإمارات اليوم في اللقاء الودي المنتظر بينهما، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم والتي يمكن من خلالها مشاهدة المباراة بشكل مجاني هي دبي الرياضية 1، والشارقة الرياضية، وكذلك أبو ظبي الرياضية 1.

معلق مباراة الكويت والإمارات اليوم

معلق مباراة الكويت والإمارات اليوم الذي تم الإعلان عنه من قبل القنوات الناقلة، سوف يكون كالتالي:

على سعيد الكعبي – قناة دبي الرياضية 1.

عامر عبد الله – أبو ظبي الرياضية 1.

عبد الحميد الجسمي – الشارقة الرياضية.

موعد مباراة الكويت والإمارات اليوم

موعد مباراة الإمارات ضد الكويت كما تحدد لها سوف يكون اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 على أن تبدأ مجريات اللقاء في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والمنامة وبغداد والكويت، الثامنة مساءً بتوقيت مسقط وأبو ظبي.