تعرف الآن معنا على موعد مباراة البحرين والفلبين الودية 2023، والقنوات الناقلة للمباراة وكيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت.

يستعد المنتخب البحريني لأن يخوض ثاني مواجهاته الودية في التوقف الدولي الحالي، حيث من المقرر أن يلاقي الفلبين في لقاء تحضيري.

وكانت البحرين قد استهلت مواجهتها الودية في فترة أجندة الفيفا الحالية، حيث تلاقت مع منافستها قرغيزستان على ملعب شيخ علي بن محمد، وقد تمكنت البحرين من الانتصار على ضيفتها بثنائية نظيفة.

وتستعد البحرين من خلال تلك المواجهتين إلى التحضير لبدء منافساتها في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، حيث وقعت البحرين في المجموعة الثامنة في التصفيات، لتتنافس مع منتخب الإمارات، والمنتخب الثاني سيتحدد من مواجهة اليمن وسريلانكا، والمنتخب الثالث ستحدد أيضًا من مواجهة نيبال ولاوس.

بينما ينافس المنتخب الفلبيني في المجموعة السادسة التي تضم معه العراق وفيتنام والمنتخب الرابع سيتحدد من خلال مواجهة إندونيسيا وسلطنة بروناي.

وفي السطور التالية سنتعرف سويًا على موعد مباراة البحرين والفلبين الودية 2023، والقنوات الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة البحرين والفلبين الودية 2023؟

موعد مباراة البحرين ضد الفلبين هو يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، حيث من المنتظر أن تقام المباراة في المواعيد التالية الخاصة بعدد من البلاد العربية:

الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

السابعة مساءً بتوقيت البحرين والسعودية وقطر والعراق والأردن.

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين الودية 2023؟

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين والتي أعلنت عن نقل اللقاء بشكل حصري ومجاني لجميع المتابعين هي البحرين الرياضية، حيث تقوم بتغطية خاصة لمواجهات المنتخب الوطني الودية.

كما يمكن مشاهدة مباراة البحرين والفلبين عبر الإنترنت من خلال تطبيق FANZONE الخاص بالأجهزة الذكية.