تشكيلة الجزائر اليوم ضد الرأس الأخضر الخميس 12 أكتوبر 2023…

تعرف معنا على تشكيلة الجزائر اليوم ضد الرأس الأخضر في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، والقنوات الناقلة للمباراة.

من المنتظر أن ترى الجماهير الجزائرية منتخبها الوطني عن قرب مرة أخرى بعد غياب، حيث من المقرر أن يخوض ثعالب الصحراء اللقاء الأول لهم في المعسكر الحالي الخاص بهم في فترة التوقف الدولي الجارية.

وسيكون اللقاء الأول بينهما مع ضيفهم منتخب الرأس الأخضر، وتطمح الجزائر لأن تتمكن من تحقيق أداء جيد يكلل بالفوز على منافسهم.

وبعد أن أتمت الجزائر تأهلها الناجح إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، المنتظر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل، ستبدأ في التحضير بقوة من خلال عدد من الوديات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 التي منتظر أن تكون جولتها الأولى في شهر نوفمبر المقبل.

والآن دعونا نتعرف سويًا على تشكيلة الجزائر اليوم ضد الرأس الأخضر في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، والقنوات الناقلة للمباراة.

تشكيلة الجزائر اليوم ضد الرأس الأخضر في لقاء ودي

تشكيلة الجزائر اليوم أمام الرأس الأخضر المتوقعة من المدرب جمال بلماضي سوف تأتي كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني – ريان آيت نوري.

خط الوسط: رامز زورقي – سفيان فيجولي – فارس شايبي.

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – سعيد بن رحمة.

موعد مباراة الجزائر والرأس الأخضر الودية

موعد مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر هو اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، وستنطلق مع حلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والرباط، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة ودمشق وبغداد، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم هي القناة الجزائرية الوطنية الثانية، التي ستبث اللقاء بشكل مجاني.