القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في…

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين الودية 2023؟ وكيف يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت؟

من المقرر أن يستكمل المنتخب البحريني بقيادة مدربه “خوان بيتزي” تحضيراته في المعسكر التدريبي الذي يقيمه حاليًا في فترة التوقف الدولي.

وسوف تستأنف البحرين مواجهاتها الودية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بملاقاة الفلبين منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعدما خاضت أولى مبارياتها الودية ضد قرغيزستان وفازت عليها بهدفين نظيفين.

ويحاول بيتزي من خلال تلك الوديتان من الحصول على أقصى استفادة منها، حتى يمكون لاعبيه على قدر المسئولية والمستوى قبل خوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات التصفيات الآسيوية في شهر نوفمبر المقبل، وسوف يكون المنتخب البحريني في مواجهة منتخبات الإمارات واليمن/ سريلانكا، ونيبال/ لاوس.

فيما سيكون على المنتخب الفلبيني أن ينافس على بطاقة التأهل للمونديال عبر المجموعة السادسة مع فيتنام والعراق وإندونيسيا/ بروناي.

والآن سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين الودية 2023 وطريقة مشاهدة المباراة عبر الإنترنت.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين الودية 2023

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والفلبين هي البحرين الرياضية، حيث تقدم القناة الوطنية مباريات المنتخب بجودة عالية وبث مجاني لجميع المتابعين.

كما يمكن مشاهدة مباراة البحرين والفلبين عبر الإنترنت بشكل مجاني أيضًا من خلال تحميل تطبيق FanZone على الهواتف المحمولة.

موعد مباراة البحرين والفلبين الودية 2023

موعد مباراة البحرين ضد الفلبين هو يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرته ليعلن عن بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المنامة ومكة المكرمة والدوحة والكويت، الثامنة مساءً بتوقيت مسقط وأبو ظبي.