متى يحين موعد مباراة السيب وصحار في الدوري العماني 2023-2024؟ وما هي القنوات الناقلة للمباراة وترددها؟

في إطار مواجهات الأسبوع السابع في الدوري العماني، من المنتظر أن يخرج السيب إلى أرض منافسه صحار، من أجل مباراة هامة بالنسبة لكلا الفريقين.

وتأتي مواجهة صحار والسيب في الوقت الذي يتنافسان فيه بشدة على صدارة جدول ترتيب دوري عمانتل، حيث يحتل السيب الصدارة ويحاول صحار الإطاحة به.

وتمكن السيب من أن يحقق فوز هام على ملعبه في الجولة السادسة على حساب صور بهدف نظيف، رفع معه السيب رصيد نقاطه إلى 16 نقطة.

أما صحار فقد عاد من ملعب بهلا في ذات الجولة بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثية نظيفة، ليكون بذلك قد حصد 14 نقطة جاء بها في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العماني، ليكون قريبًا للغاية من الحصول على الصدارة.

وفي السطور التالية سنتعرف سويًا على موعد مباراة السيب وصحار في الدوري العماني 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباراة وترددها.

متى موعد مباراة السيب وصحار في الدوري العماني 2023-2024؟

موعد مباراة صحار ضد السيب هو يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، وقد تقرر أن تبدأ المواجهة مع صافرة الحكم التي ستنطلق في تمام الساعة:

18:30 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والبحرين والكويت.

19:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السيب وصحار في الدوري العماني 2023-2024؟

القنوات الناقلة لمباراة السيب وصحار هي عمان الرياضية، والتي تقدم تغطية خاصة وحصرية للبطولة الوطنية.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السيب وصحار في الدوري العماني 2023-2024؟

تردد القنوات الناقلة لمباراة السيب وصحار حيث يمكن الحصول على قناة عمان الرياضية عبر أجهزتكم ستكون كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 12111.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.