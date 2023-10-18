تعرف الآن معنا على موعد مباراة الكويت وسوريا الودية 2023، والقنوات الناقلة لمباراة سوريا والكويت والتشكيل المتوقع للكويت.

من المنتظر أن يخوض المنتخبين السوري والكويتي لقاء ودي فيما بينهما في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقيان في إطار التحضيرات الدولية الحالية في أجندة الفيفا.

وكان المنتخبين العربيين قد دخلا معسكرًا خاصًا لكلًا منهما، وذلك من أجل الاستعداد للمنافسات الرسمية القارية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب الكويتي مبارياته الودية في شهر أكتوبر بملاقاة الإمارات، واستطاع المنتخب الإماراتي أن يفوز على الكويتي بهدف نظيف، بينما المنتخب السوري لن يخوض سوى مباراة الكويت هذا الشهر.

ووقع المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى في تصفيات آسيا للمونديال مع قطر والهند والفائز من مواجهة أفغانستان ومنغوليا.

بينما المنتخب السوري جاء في المجموعة الثانية مع اليابان وكوريا الشمالية وميانمار أو ماكاو.

والآن سنتعرف معًا على موعد مباراة الكويت وسوريا الودية 2023، والقنوات الناقلة لمباراة سوريا والكويت والتشكيل المتوقع للكويت.

متى موعد مباراة الكويت وسوريا الودية 2023؟

موعد مباراة سوريا ضد الكويت هو يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، وستبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت وسوريا والسعودية والعراق وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا الودية 2023؟

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا والتي تختص بتقديم تغطية خاصة للقاء هي الكويت الرياضية والشارقة الرياضية ودبي الرياضية.

ما هي تشكيلة الكويت ضد سوريا في اللقاء الودي؟

تشكيلة الكويت أمام سوريا المتوقعة من أجل المباراة التحضيرية سوف تكون كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن كميل.

خط الدفاع: حمد حربي – حسن حماد – سلطان العنزي – فهد الهاجري.

خط الوسط: مشاري غنام – بدر طارق – أحمد الظفيري – عيد الرشيدي.

خط الهجوم: محمد دحام – شبيب الخالدي.