القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم الخميس 12…

تعرف معنا على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم، حيث المواجهة الودية بينهما، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، وتوقيت اللقاء المنتظر.

يستقبل المنتخب الجزائري على ملعبه محمد حملاوي منافسه الرأس الأخضر في لقاء هو الأول بالنسبة لثعالب الصحراء في المعسكر الحالي لهم، حيث ستكون هذه المباراة في إطار الاستعدادات الحالية للخضر في التوقف الدولي الجاري.

ومن المقرر أن تأتي ودية الرأس الأخضر لتكون قبل المواجهة الودية الأخرى المرتقبة في الأسبوع المقبل ما بين المنتخبين الجزائري والمصري.

وتخوض الجزائر والمنتخبات الإفريقية المختلفة حاليًا عددًا من المواجهات الودية التحضيرية، وذلك استعدادًا لبدء منافسات تصفثات كأس العالم 2026 التي ستنطلق ضهر نوفمبر المقبل.

ما هو موعد مباراة الجزائر والرأس الأخضر الودية؟

موعد مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر هو اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

وسيكون على حكم اللقاء أن يطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، على أن تكون في التاسعة مساءً بتوقيت السودان وليبيا، بينما ستبدأ العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والبحرين واليمن وسوريا، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم والتي أعلنت عن تقديم تغطية خاصة وحصرية للقاء هي القناة الجزائرية الوطنية الثانية.

ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم؟

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم والتي يمكن الحصول عليها عبر البيانات التالية من أجل مشاهدتها تأتي كالتالي:

القناة الجزائرية الوطنية الثانية

القمر: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.