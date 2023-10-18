القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في…

تعرف الآن على القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا الودية 2023، وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

يستقبل ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي، اللقاء المنتظر ما بين الكويت وسوريا، حيث سيتواجهان في إطار المباريات الودية التي تقوم بها العديد من المنتخبات الدولية في الوقت الحالي.

ويرغب المنتخب السوري والكويتي في أن تكون المباراة هي خير إعداد وختام لهما في الفترة التحضيرية الحالية، والتي تأتي قبل أن تبدأ منافسات التصفيات الآسيوية للتأهل إلى كأس العالم، والمقرر لها أن تنطلق في شهر نوفمبر 2023.

وبدأ المنتخب الكويتي معسكره التحضيري بملاقاة الإمارات، لكنه فشل في تحقيق الفوز الذي يسعد جماهيره، حيث تغلبت عليه الإمارات بهدف نظيف، ليدخل مباراة سوريا من أجل تعويض ما حدث في اللقاء الماضي.

وفي السطور التالية سوف نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا الودية 2023 وترددها.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا الودية 2023؟

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا والتي أعلنت عن قيامها بتقديم تغطية خاصة للقاءات الودية التي تقام في الإمارات حاليًا وستبثها بشكل مجاني هي:

الكويت الرياضية.

دبي الرياضية.

أبو ظبي الرياضية.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا الودية 2023؟

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكويت وسوريا حيث يمكن الحصول على قناة الكويت الرياضية من أجل مشاهدة المباراة في موعدها سيكون كما يلي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

ما هو موعد مباراة الكويت وسوريا الودية 2023؟

موعد مباراة الكويت وسوريا هو يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، وستقام المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت ودمشق ومكة المكرمة والدوحة وبغداد، الثامنة مساءً بتوقيت مسقط وأبو ظبي.