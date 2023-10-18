القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم الخميس 12 أكتوبر…

تعرف الآن على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم في لقاء ودي، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة.

من المقرر أن تنطلق اليوم المباراة الودية الأولى لكلًا من المنتخب الكويتي والإماراتي في معسكرهما الخاص بالتوقف الدولي الحالي، حيث ستقام المباراة على ملعب آل مكتوم.

وتأتي هذه المباراة في الوقت الذي يستعد فيه كلا المنتخبان العربيان من أجل التحضير للمرحلة المقبلة من المنافسات القارية التي تنتظرهما.

ومن المقرر أن ينهي المنتخبين الكويتي والإماراتي معسكرهما بلقاءين وديين خلال الأسبوع المقبل، حيث سيكون على المنتخب الكويتي ملاقاة منافسه السوري، فيما سيواجه المنتخب الإماراتي نظيره اللبناني.

وفي السطور التالية سنتعرف سويًا على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم في لقاء ودي، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم والتي أعلنت قيامها بنقل مجريات اللقاء بشكل مجاني لجميع المتابعين في الوطن العربي هي:

دبي الرياضية 1.

أبو ظبي الرياضية 1.

الشارقة الرياضية 1.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكويت والإمارات اليوم الذي يمكن الحصول على القنوات الناقلة للقاء من من خلاله سيكون كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

موعد مباراة الكويت والإمارات الودية

موعد مباراة الإمارات ضد الكويت التي مقرر لها أن تقام اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة الحكم لبدء المباراة الودية في تمام الساعة:

الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

السادسة مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر والكويت والعراق.

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.