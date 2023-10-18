القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران الجمعة 13 أكتوبر 2023…

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران الودية في دورة الأردن الدولية الودية، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء.

يستقبل المنتخب الأردني على ملعبه في شهر أكتوبر الجاري وخلال أجندة الفيفا الحالية، عدد من المباريات في إطار النسخة الثانية من بطولة الأردن الدولية الودية.

ويتنافس النشامى مع منتخبات إيران والعراق وقطر على لقب البطولة الرباعية التي تقام على ملاعب الأردن، وسبق وأن تمكن المنتخب الأردني من تحقيق اةلقب النسخة الأولى من البطولة في العام الماضي.

وتستعد المنتخبات الأربعة من خلال المشاركة في هذه الدورة التي تمتد من يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر حتى الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 للاستعداد لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

والآن سنتعرف معًا على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران الودية في دورة الأردن الدولية الودية، وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران الودية؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران هي قنوات الكأس، والتي قررت أن تغطي أحداث البطولة الرباعية الودية هي مجموعة قنوات الكأس، حيث سيتم نقل أحداث المباراة المعنية عبر شاشة قناة الكأس 1.

ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران الودية؟

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وإيران حيث يمكن الحصول على قناة الكأس 1 من أجل متابعة اللقاء بشكل مجاني سيكون كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

متى موعد مباراة الأردن وإيران الودية؟

موعد مباراة الأردن ضد إيران سوف يكون يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت عمان ومكة المكرمة والدوحة والمنامة وبغداد، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مسقط وأبو ظبي