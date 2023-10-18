هل يشارك إمام عاشور مع الاهلي أمام سيمبا التنزاني؟.. مفاجأة سارة

أخطر الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي نظيره الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بجاهزية اللاعب إمام عاشور نجم وسط المارد الأحمر للمواجهة المقبلة أمام سيمبا التنزاني.

وسيواجه الاهلي نظيره سيمبا التنزاني في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي على ملعب الأخير بدار السلام في تنزانيا.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام بطل تنزانيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الإمارات.

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وعلم”كورة 365″ أن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلي أبلغ كولر بجاهزية إمام عاشور من الناحية الطبية للمشاركة في اللقاء المقبل أمام نادي سيمبا بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

وأصبح مشاركة إمام عاشور في مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في يد المدير الفني مارسيل كولر.