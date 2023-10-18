الهلال السعودي في ورطة.. منتخب البرازيل يوضح إصابة نيمار

أوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل موقف نيمار قائد السيلساو ولاعب الهلال السعودي عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته أمام أوروجواي.

وخرج نيمار باكيًا من مواجهة البرازيل أمام أوروجواي في الدقيقة 49 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة.

وقال طبيب منتخب البرازيل في تصريحات صحفية ” لقد خضع نيمار لفحوصات ر وسنكررها خلال ساعات. الـ24 ساعة المقبلة حاسمة من أجل إيضاح استجابة ركبته، ومدى تورمها ثم الكشف بالأشعة التشخيص النهائي”.

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وتابع في حديثه” دعونا ننتظر في الوقت الحالي نتائج الفحوصات بهدوء ونقيمها بهدوء ونخبركم بمجرد تشخيصنا”.

ومن ناحية أخرى قال نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”انستجرام”:”الله أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائما ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان”.