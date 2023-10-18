شوبير يوضح تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الاهلي مع صفقة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن آخر تطورات مفاوضات النادي الاهلي مع أحد اللاعبين المستهدفين من جانب نادي الزمالك لضمه في الشتاء المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي طلب من مسؤولي المارد الأحمر التوقيع مع عمر كمال عبدالواحد، في شهر يناير المقبل.

وتابع شوبير في حديثه أن السويسري مارسيل كولر طلب ضم نجم فيوتشر في الميركاتو الشتوي المقبل مشيرًا إلى أنه متوقع تأجيل الصفقة حتى نهاية الموسم الحالي.

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وأوضح” العلاقة الجيدة التي تربط بين مسؤولي نادي مودرن فيوتشر والنادي الأهلي، سهلت من مفاوضات انضمام اللاعب للقلعة الحمراء إلا اعتقد أن لصفقة من الممكن تأجيلها حتى نهاية الموسم”.

وارتبط اسم عمر كمال عبد الواحد في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل.