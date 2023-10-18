تضامنًا مع فلسطين.. الزمالك يفاجئ جماهيره بقرار جديد

أجرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد اللبناني اليوم الأربعاء تعديلًا على شعار القلعة البيضاء.

وقام مسؤولي الزمالك بتعديل شعار الفارس الأبيض الذي يتضمن القوس والسهم الشهيرين، بإضافة علم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الشرسة التي تقودها قوات الاحتلال.



ونشر الحساب الرسمي لنادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” صورة لشعار جديد بإضافة العلم الفلسطيني حيث تم وضعه أسفل «رامي السهم».

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ومن جهة أخرى يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمواجهة المقبلة أمام نادي سموحة السكندري في إطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مباراة الزمالك أمام سموحة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري وذلك يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.