الزمالك يوافق على رحيل أحمد فتوح في يناير.. ووجهة محتملة

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل عن موافقة نادي الزمالك حول رحيل اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الشتاء القادم.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على أن يرحل بنهاية العام.

وقال سيف زاهر في تصريحات متلفزة أن الزمالك سيمنح رض مقفول، التجديد لـ3 سنوات مقابل رقم معينإ مشيرًا أنه في حال موافقته سيبقى داخل القلعة البيضاء.

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وأضاف” وفي حال عدم موافقة فتوح سيرحل في يناير المقبل حيث يمتلك اللاعب رض من دولة عربية، للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي”.

وتابع” وكيل اللاعب أحمد يحيى وخاله جلسوا مع مسؤولي الزمالك الحاليين وقالولهم إن هناك عرض عربي وفي حال وجود رغبة بمغادرته وافقوا على العرض ليرحل في يناير وتحصلوا على مقابل مادي كبير”.

وشدد” الزمالك أكد حال رغبة نادي خارجي في شراء فتوح لا يوجد مانع في رحيله”.