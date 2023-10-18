نيس الفرنسي يعلن إيقاف نجم منتخب الجزائر بسبب دعمه لـ فلسطين

أعلن نادي نيس الفرنسي إيقاف اللاعب يوسف عطال نجم منتخب الجزائر نتيجة نشره على حسابه على موقع إنستجرام دعمًا لدولة فلسطين

وأكد نادي نيس الفرنسي في بيانه الرسمي على إيقاف يوسف عطال لحين إشعار آخر، حيث أن ما فعله لا يتناسب مع قيم النادي التي تدعو للسلام بين الجميع.

وحذف نجم المنتخب الجزائري لما نشره بعدما تم تهديده من قبل عمدة مدينة نيس نتيجة تحريضه على الكراهية ضد اليهود، حيث كان يتضمن الفيديو المنشور الدعاء عليهم.

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وكتب عطال بعد ذلك على حسابه”انستجرام”:” أعلن أن ما نشرته صدم العديد من الأشخاص وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك”.

وتابع : “أنا أريد أن أوضح وجهة نظري بأنني أدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا، لن أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به بشدة ونسعى له جميعًا في حياتنا”.