"اتمنى له التوفيق".. هاني العتال يكشف رفضه طلب حسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، أنه رفض طلب حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك خوض الانتخابات على منصب العضوية، ضمن قائمته.

وقال هاني العتال في قناة صدى البلد: " رفضت خوض الانتخابات في قائمة حسين لبيب لاختلافي في وجهات النظر، ولابد أن تسود الروح الطيبة بين كل المرشحين ومن يفوز يُقال له مبروك ونتمنى له التوفيق في خدمة نادي الزمالك".

وأوضح "العتال": "احترم حسين لبيب جيدا واتمنى له التوفيق في الانتخابات، ونفس الأمر بالنسبة لهشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس، ولا توجد خلافات بين الأعضاء المرشحين في الانتخابات".

أتم تصريحاته: "إدارة هشام نصر للاتحاد المصري لكرة اليد تختلف عن إدارة نادي الزمالك، لأن اتحاد اليد يكون مدعوم من قبل وزارة الرياضة عكس إدارة النادي تماما ".

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك، ستقام بعد غد الجمعة داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.