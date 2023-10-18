الزمالك يعلن عودة أوسوريو لقيادة تدريبات الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي الزمالك عودة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك، أن كارلوس أوسوريو قاد مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.