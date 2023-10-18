بينهم زيزو.. انتظام الدوليين في تدريبات الزمالك استعدادا لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - انتظم الثلاثي الدولي للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في المعسكر الماضي وخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

وشارك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك، التي أقيمت على ملعب الترسانة.

كما شهدت تدريبات الفريق مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق بعد عودتهما من معسكر المنتخب الأولمبي الذي شهد خوض وديتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.

وخاض الثنائي فقرة تدريبات خاصة بالإطالات لتجهيزهما للمباريات المقبلة، بعد إراحتهم من مران الأمس فور عودتهم للقاهرة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالجولة الرابعة، على استاد القاهرة الدولي.