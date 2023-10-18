"ملناش غيرك يارب العالم بقى أخرس''.. شوبير ينعى شهداء غزة بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الإعلامي أحمد شوبير، شهداء الشعب الفلسطيني، بعد الحادث الأليم الذي تعرضوا له أمس في غزة، وقصف مستشفى وقتل المئات.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الكلام وقف، مش عارف أقول أيه، الوحشية والانتقام دي مش حرب نهائي، ولا يوجد أي درجة للإنسانية هناك أمور بشعة تحدث حاليا تجاه الشعب الفلسطيني".

أضاف "شوبير": "تخيل لما تكون رايح مستشفى وواخد أسرتك عشان تتعالج، تقوم المستشفى دي تهدم بالطيران، وأرفض أن يقال عليهم قتلى دول شهداء".

أوضح: "ليه العالم بقى أخرس؟.. هل تريدون سير الجميع على مزاجكم، هما ولادنا واخواتنا، اللي في فلسطين هيعملوا أيه، هما لا يملكوا شيء سوى الإيمان بالله".

أكمل تصريحاته: "تخيلوا نجمنا في السباحة رفض يحتفل عشان أخواتنا في فلسطين، الاتحاد بتاع اللعبة يزيل صورته، هو فيه إيه حرام اللي بيحصل، هل ده معقول؟ أنا فكرت اعتذر عن الحلقة من المنظر اللي شوفته".

أتم: "مصر مجهزة مئات من الأطنان للمساعدة، بس لوحدنا مش عارفين نعمل حاجه، العالم كله ساكت، بل يشجعون ما يحدث، باسم الدفاع عن النفس، ليس لنا سوى الله".